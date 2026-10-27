Lentejas con chorizo y patatas de Karlos Arguiñano: el truco para conseguir un guiso con menos grasa

Con la bajada de las temperaturas, Karlos Arguiñano recupera en su Cocina abierta, uno de los platos de cuchara más populares: las lentejas con chorizo y patatas. Para cuatro personas, utiliza 400 gramos de lentejas, 200 de chorizo, cebolla, zanahoria, patata y pimentón.

La elaboración comienza pochando las verduras durante 10-12 minutos. Después, incorpora el chorizo, el pimentón y las lentejas, que cocina durante 35-40 minutos. Añade la patata y deja cocer otros 15 minutos. Su consejo para reducir la grasa es hervir previamente el chorizo entero durante cinco minutos en un cazo aparte.