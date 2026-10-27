Rafa se obsesiona con el Bote de La ruleta de la suerte y sorprende a Jorge Fernández con su insistencia

La ambición de Rafa ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de La ruleta de la suerte. Durante el Panel con Bote, el concursante ha visto cómo aumentaban tanto el premio acumulado como su marcador, mientras intentaba superar a Miriam.

Aunque ha conseguido reunir los dos gajos del Gran Premio, una consola valorada en 1.000 euros, Rafa ha decidido seguir jugando porque su objetivo era alcanzar la Gran Final. Su insistencia ha sorprendido a Jorge Fernández, que ha reconocido el esfuerzo del participante. ¿Habrá conseguido su propósito?