Carlos Latre desata las risas en El Hormiguero con su imitación de Mourinho y una lluvia de merengue para Jorge Salvador

El último Clásico ha llegado a El Hormiguero de la mano de Carlos Latre, que ha sorprendido con su imitación de José Mourinho. El humorista ha recuperado los gestos y expresiones del entrenador para celebrar el triunfo madridista por 1-2 y provocar a Jorge Salvador.

El aficionado del Barcelona se ha convertido en el blanco de sus bromas. Tras llamarle "Jorge perdedor", Latre le ha llevado tres pasteles de merengue e incluso le ha metido los dedos en los ojos. Salvador ha respondido recordándole que Mourinho no ha ganado el Balón de Oro al mejor entrenador.