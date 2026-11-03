La Pista da un vuelco inesperado: Moisés acierta una película de terror que daba por fallo

La magia de Halloween también ha llegado a La Pista en Pasapalabra. Durante el duelo entre David y Moisés, ambos concursantes se han quedado descolocados ante una canción vinculada a una película de terror y las primeras respuestas no han sido correctas.

Cuando parecía que nadie encontraba la solución, Moisés se ha lanzado con Entrevista con el vampiro... sin demasiada confianza. Sin embargo, su respuesta era la correcta y la sorpresa ha sido total. Entre la incredulidad y la alegría, el riojano ha celebrado un acierto que no esperaba y que le ha dado la victoria en la prueba.