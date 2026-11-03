Halloween toma Pasapalabra: los invitados se transforman en Chucky, Tiffany y la familia Addams

Pasapalabra se ha sumado a Halloween con una edición especial en la que Roberto Leal ha asumido el papel de cazafantasmas. El presentador ha bromeado sobre los espectros y personajes inquietantes que suelen aparecer en el programa, aunque David y Moisés se han librado de la temida Silla Azul tras su empate en el último AlaZ.

Quienes sí han caído bajo el hechizo han sido los invitados. J.J. Vaquero y Anna Simón se han transformado en Chucky y Tiffany, mientras que Alberto Amarilla y Lorena Gómez han dado vida a Gómez y Morticia Addams, protagonizando algunos de los momentos más divertidos de este especial de Halloween.