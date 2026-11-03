Un baile de miedo en Pasapalabra: Lorena Gómez y Anna Simón desatan la fantasía de Halloween en La Pista

La celebración de Halloween ha generado momentos únicos en Pasapalabra. Durante La Pista, Lorena Gómez, convertida en Morticia Addams, se ha impuesto a Anna Simón en un duelo marcado por el humor, el terror y el ambiente festivo de la ocasión.

A propuesta de Roberto Leal, las dos invitadas han protagonizado un inesperado baile entre Morticia y Tiffany, la novia de Chucky, mientras sonaba 'El muerto vivo'. La escena ha dejado una de las imágenes más llamativas y divertidas de este especial temático del concurso.