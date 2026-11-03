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Pasapalabra
David firma una remontada espectacular en Pasapalabra y deja a Moisés sin margen en un AlaZ decisivo
El concursante barcelonés cambia por completo el rumbo del duelo, alcanza los 23 aciertos y se queda a solo dos respuestas de un bote que supera el millón de euros.
Todo parecía de cara para Moisés tras una primera ronda muy sólida. El riojano tomó ventaja desde el inicio y cerró sus primeros cinco turnos con 21 aciertos, dando la sensación de tener el control de un AlaZ marcado por la tensión.
Sin embargo, David dio la vuelta a la situación con una gran remontada, pasando de 13 a 23 aciertos y obligando a su rival a arriesgar. Moisés encadenó varios errores en su intento de reaccionar, mientras el concursante barcelonés acabó rozando el bote de 1.222.000 euros al quedarse a tan solo dos respuestas de conquistarlo.