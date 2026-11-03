David firma una remontada espectacular en Pasapalabra y deja a Moisés sin margen en un AlaZ decisivo

Todo parecía de cara para Moisés tras una primera ronda muy sólida. El riojano tomó ventaja desde el inicio y cerró sus primeros cinco turnos con 21 aciertos, dando la sensación de tener el control de un AlaZ marcado por la tensión.

Sin embargo, David dio la vuelta a la situación con una gran remontada, pasando de 13 a 23 aciertos y obligando a su rival a arriesgar. Moisés encadenó varios errores en su intento de reaccionar, mientras el concursante barcelonés acabó rozando el bote de 1.222.000 euros al quedarse a tan solo dos respuestas de conquistarlo.