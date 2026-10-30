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La reflexión de Pablo Motos sobre el accidente de trenes en Toledo: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras"

EL HORMIGUERO

Pablo Motos habla a las víctimas del accidente y lamenta en El Hormiguero que viajar en tren genere miedo en España

El presentador de El Hormiguero ha dedicado unas palabras a las víctimas del accidente de trenes y ha compartido una reflexión personal sobre el dolor de perder a un ser querido.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La visita de Melody a El Hormiguero ha comenzado con un emotivo discurso de Pablo Motos sobre el accidente ferroviario de Toledo. El presentador ha recordado cómo afrontó la muerte de sus padres y ha reflexionado sobre el vacío que deja la pérdida de alguien cercano.

Tras sus palabras de apoyo a las familias, Motos ha reclamado explicaciones sobre la seguridad ferroviaria y el destino de los fondos europeos destinados a modernizar las infraestructuras. Además, ha lamentado que viajar en tren, antes motivo de orgullo para España, genere ahora miedo entre los ciudadanos.

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