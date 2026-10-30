Pablo Motos habla a las víctimas del accidente y lamenta en El Hormiguero que viajar en tren genere miedo en España

La visita de Melody a El Hormiguero ha comenzado con un emotivo discurso de Pablo Motos sobre el accidente ferroviario de Toledo. El presentador ha recordado cómo afrontó la muerte de sus padres y ha reflexionado sobre el vacío que deja la pérdida de alguien cercano.

Tras sus palabras de apoyo a las familias, Motos ha reclamado explicaciones sobre la seguridad ferroviaria y el destino de los fondos europeos destinados a modernizar las infraestructuras. Además, ha lamentado que viajar en tren, antes motivo de orgullo para España, genere ahora miedo entre los ciudadanos.