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La voz
Melendi sorprende en La Voz con una inesperada propuesta
El coach asturiano queda impresionado tras la batalla entre Adriana y Lucía y ofrece una oportunidad discográfica a la concursante que se quede fuera.
Adriana y Lucía protagonizan una de las batallas más emocionantes de La Voz 2026 con un dueto que obliga a Pablo López a tomar una decisión complicada.
Antes de que comenzara el tiempo de robo, Melendi intervino y aseguró que grabaría un disco a cualquiera de las dos talents que no fuese elegida por su coach.