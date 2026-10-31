Alya asesta un golpe definitivo a Boran y le confiesa que se ha enamorado de Cihan

La convivencia en el clan Albora se prepara para afrontar una de sus sacudidas más emocionales después de que Boran regrese con la firme intención de retomar los lazos familiares perdidos. Sin embargo, el protagonista de En tierra lejana choca de bruces con una realidad completamente transformada al descubrir que su hermano Cihan ejerce ahora como padre del pequeño y que su propio entorno ha sabido seguir adelante en su ausencia.

El momento de máxima tensión llega cuando Alya se cruza en su camino y rechaza cualquier opción de retomar el vínculo con el pasado. De forma tajante, la doctora le aclara que la mujer a la que dejó atrás ya no existe, revelándole sin ambages que su corazón pertenece ahora a Cihan y dejando claro que su antiguo matrimonio se encuentra definitivamente zanjado.