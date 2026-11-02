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Entre tierras
El rodaje más intenso de Entre tierras: así se recreó la explosión del granero
La segunda temporada arranca con una espectacular escena de acción grabada en varias localizaciones, con fuego real y un inesperado sobresalto para el equipo de la serie.
La explosión del granero es una de las secuencias más impactantes del primer capítulo de la segunda temporada de Entre tierras. La escena muestra un accidente y un rescate.
El rodaje se realizó en varias localizaciones y supuso un gran esfuerzo para el equipo. El fuego aportó realismo y provocó un susto que quedó reflejado en pantalla.