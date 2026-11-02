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Megan Montaner

Fuego, acción y miedo real: descubre cómo se rodó la explosión del granero en Entre tierras

Entre tierras

El rodaje más intenso de Entre tierras: así se recreó la explosión del granero

La segunda temporada arranca con una espectacular escena de acción grabada en varias localizaciones, con fuego real y un inesperado sobresalto para el equipo de la serie.

Celia Gil
Celia Gil
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La explosión del granero es una de las secuencias más impactantes del primer capítulo de la segunda temporada de Entre tierras. La escena muestra un accidente y un rescate.

El rodaje se realizó en varias localizaciones y supuso un gran esfuerzo para el equipo. El fuego aportó realismo y provocó un susto que quedó reflejado en pantalla.

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