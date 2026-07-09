La pista de Pasapalabra deja sin puntos a Javier y David con una película clásica

Javier y David celebran que La Pista esté dedicada a una película, pero ninguno consigue identificar Gilda pese a las pistas de Roberto Leal. Los concursantes barajan varios títulos y agotan todas sus opciones sin encontrar la respuesta correcta.

El presentador intenta ayudarles revelando que el título también da nombre a una conocida banderilla, aunque esa información aumenta la confusión. Entre respuestas de lo más curiosas y muchas risas, ambos terminan el reto sin sumar el segundo en juego en Pasapalabra.

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