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PASAPALABRA
La pista de Pasapalabra deja sin puntos a Javier y David con una película clásica
El duelo musical cambia por completo de rumbo cuando la prueba gira en torno al cine y deja a Javier y David sin opciones de acertar una de las respuestas más inesperadas.
Javier y David celebran que La Pista esté dedicada a una película, pero ninguno consigue identificar Gilda pese a las pistas de Roberto Leal. Los concursantes barajan varios títulos y agotan todas sus opciones sin encontrar la respuesta correcta.
El presentador intenta ayudarles revelando que el título también da nombre a una conocida banderilla, aunque esa información aumenta la confusión. Entre respuestas de lo más curiosas y muchas risas, ambos terminan el reto sin sumar el segundo en juego en Pasapalabra.
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