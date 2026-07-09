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PASAPALABRA
Miguel sorprende en Pasapalabra con una Silla Azul de máximo nivel y pone contra las cuerdas a David
El joven aspirante madrileño, estudiante de Magisterio y Humanidades, firma una brillante actuación en Pasapalabra y obliga a David a resolver una exigente Silla Azul de once preguntas.
Miguel llega a Pasapalabra con un recuerdo muy especial de sus abuelos, con quienes seguía el concurso desde niño. Animado por su abuela a presentarse al casting, consigue cumplir ese objetivo y deja una gran impresión en su debut.
David recurre a su experiencia para superar una Silla Azul muy igualada y asegurar su continuidad en el programa. La actuación de Miguel recibe el reconocimiento de los concursantes y de los invitados, que destacan el gran nivel mostrado por el aspirante.
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