Miguel sorprende en Pasapalabra con una Silla Azul de máximo nivel y pone contra las cuerdas a David

Miguel llega a Pasapalabra con un recuerdo muy especial de sus abuelos, con quienes seguía el concurso desde niño. Animado por su abuela a presentarse al casting, consigue cumplir ese objetivo y deja una gran impresión en su debut.

David recurre a su experiencia para superar una Silla Azul muy igualada y asegurar su continuidad en el programa. La actuación de Miguel recibe el reconocimiento de los concursantes y de los invitados, que destacan el gran nivel mostrado por el aspirante.

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