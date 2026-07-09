Leo Rivera logra un pleno en el ¿Dónde Están? y da ventaja a Javier en Pasapalabra

El panel del ¿Dónde Están? enfrenta al equipo naranja con un recorrido por la playa que se complica para Javier tras cometer dos errores cuando el tiempo empezaba a agotarse. La prueba parecía escaparse hasta la intervención de Leo Rivera.

El actor completa todas sus respuestas sin fallar y logra un pleno que permite a Javier recuperar el terreno perdido. Gracias a ese acierto, el concursante madrileño alcanza AlaZ con más tiempo disponible que David en Pasapalabra.

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