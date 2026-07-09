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Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

PASAPALABRA

Leo Rivera logra un pleno en el ¿Dónde Están? y da ventaja a Javier en Pasapalabra

El actor se convierte en la pieza clave del equipo naranja al completar el panel del ¿Dónde Están? y permitir que Javier afronte AlaZ con una valiosa ventaja de tiempo.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El panel del ¿Dónde Están? enfrenta al equipo naranja con un recorrido por la playa que se complica para Javier tras cometer dos errores cuando el tiempo empezaba a agotarse. La prueba parecía escaparse hasta la intervención de Leo Rivera.

El actor completa todas sus respuestas sin fallar y logra un pleno que permite a Javier recuperar el terreno perdido. Gracias a ese acierto, el concursante madrileño alcanza AlaZ con más tiempo disponible que David en Pasapalabra.

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