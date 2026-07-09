David culmina una espectacular remontada en Pasapalabra y roza el bote tras darle la vuelta a AlaZ

Javier firma un inicio sobresaliente y toma una amplia ventaja con una racha de once respuestas, cerrando su participación con 22 aciertos antes de decidir plantarse al no tener más opciones claras en Pasapalabra.

David afronta el tramo final con una gran desventaja, pero encadena trece respuestas consecutivas para remontar el marcador. Gracias a la letra extra alcanza los 23 aciertos, recupera el color naranja de ganador y se queda a solo dos respuestas del bote de 736.000 euros.

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