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EN TIERRA LEJANA
El gesto de Zerrin con Demir tras su desmayo abre un inesperado cambio entre ambos En tierra lejana
Un momento de máxima tensión transforma la actitud de Zerrin hacia Demir después de que él se desplome durante una conversación que reaviva el conflicto entre los dos protagonistas.
Demir lleva a Zerrin hasta la casa que construyó para Seida para hablar de sus sentimientos y comparar su historia con la que ella vive junto a Kaya. En plena conversación, el dolor de su herida y la tensión del momento provocan que se desmaye.
Aunque al principio huye asustada para pedir ayuda, Zerrin termina regresando preocupada por su estado. Con su ayuda, Demir recupera el conocimiento y ambos consiguen marcharse del lugar, dejando en el aire si este episodio cambiará su relación En tierra lejana.
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