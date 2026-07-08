El gesto de Zerrin con Demir tras su desmayo abre un inesperado cambio entre ambos En tierra lejana

Demir lleva a Zerrin hasta la casa que construyó para Seida para hablar de sus sentimientos y comparar su historia con la que ella vive junto a Kaya. En plena conversación, el dolor de su herida y la tensión del momento provocan que se desmaye.

Aunque al principio huye asustada para pedir ayuda, Zerrin termina regresando preocupada por su estado. Con su ayuda, Demir recupera el conocimiento y ambos consiguen marcharse del lugar, dejando en el aire si este episodio cambiará su relación En tierra lejana.

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