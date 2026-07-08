José Ribagorda se emociona al despedir a su amigo Iván Sanz fallecido en el accidente de Valladolid

José Ribagorda recuerda entre lágrimas a Iván Sanz durante su intervención en Y ahora Sonsoles. Muy afectado por la tragedia, asegura que la pérdida ha dejado un vacío irreparable y destaca el fuerte vínculo que mantenía con toda la familia.

El periodista explica que sigue en estado de shock por lo sucedido y define a Iván como una persona con grandes valores, muy querida por quienes le rodeaban. También traslada que la única superviviente de la familia evoluciona favorablemente.

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