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Y AHORA SONSOLES
José Ribagorda se emociona al despedir a su amigo Iván Sanz fallecido en el accidente de Valladolid
El periodista comparte su profundo dolor por la muerte de Iván Sanz y su familia en un accidente de tráfico y reconoce que afronta una pérdida imposible de asumir.
José Ribagorda recuerda entre lágrimas a Iván Sanz durante su intervención en Y ahora Sonsoles. Muy afectado por la tragedia, asegura que la pérdida ha dejado un vacío irreparable y destaca el fuerte vínculo que mantenía con toda la familia.
El periodista explica que sigue en estado de shock por lo sucedido y define a Iván como una persona con grandes valores, muy querida por quienes le rodeaban. También traslada que la única superviviente de la familia evoluciona favorablemente.
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