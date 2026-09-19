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Y AHORA SONSOLES
Los niños tienen claro qué hace buena a una película: desde las palomitas hasta los anuncios
Jimeno ha preguntado a varios niños qué debe tener una película para ser buena y sus respuestas han dejado claro que tienen criterios muy particulares.
Las películas han sido el nuevo tema de conversación de Jimeno con los pequeños filósofos de los colegios. Ante la pregunta de qué hace que una película sea buena o mala, los niños han respondido sin pensárselo demasiado.
Para algunos, la clave está en que haya muchos anuncios para poder ir a la nevera, mientras que otros consideran imprescindibles unas buenas palomitas. También han hablado de sus géneros favoritos, entre ellos el romántico y el terror.