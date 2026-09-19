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Los niños tienen claro qué hace buena a una película: desde las palomitas hasta los anuncios

Jimeno ha preguntado a varios niños qué debe tener una película para ser buena y sus respuestas han dejado claro que tienen criterios muy particulares.

Sara Sanz Navarro
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Las películas han sido el nuevo tema de conversación de Jimeno con los pequeños filósofos de los colegios. Ante la pregunta de qué hace que una película sea buena o mala, los niños han respondido sin pensárselo demasiado.

Para algunos, la clave está en que haya muchos anuncios para poder ir a la nevera, mientras que otros consideran imprescindibles unas buenas palomitas. También han hablado de sus géneros favoritos, entre ellos el romántico y el terror.

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