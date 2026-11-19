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A LA DERIVA
Ian Losada pone a prueba su intuición con sus compañeros de A la deriva: ¿quién le ha escrito cada mensaje?
El actor que interpreta a Bruno en A la deriva intenta descubrir quiénes son los autores de varios mensajes anónimos del reparto en un juego lleno de sorpresas.
Con el último capítulo de A la deriva a punto de llegar, Ian Losada se ha enfrentado a un reto muy especial. Sus compañeros de rodaje le han dedicado diferentes mensajes y el actor debe adivinar quién está detrás de cada uno.
Entre palabras inesperadas y pistas sobre sus autores, el intérprete de Bruno ha puesto a prueba cuánto conoce al resto del reparto. Un divertido juego que deja al descubierto la complicidad entre los actores de la serie y las sorprendentes reacciones de Ian. ¿Habrá conseguido reconocerlos a todos?