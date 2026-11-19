Con el último capítulo de A la deriva a punto de llegar, Ian Losada se ha enfrentado a un reto muy especial. Sus compañeros de rodaje le han dedicado diferentes mensajes y el actor debe adivinar quién está detrás de cada uno.

Entre palabras inesperadas y pistas sobre sus autores, el intérprete de Bruno ha puesto a prueba cuánto conoce al resto del reparto. Un divertido juego que deja al descubierto la complicidad entre los actores de la serie y las sorprendentes reacciones de Ian. ¿Habrá conseguido reconocerlos a todos?