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PASAPALABRA
Moisés desata las risas en Pasapalabra con su inesperada imitación de El Rey León en La Pista
El concursante riojano ha sorprendido a Roberto Leal con un falsete de lo más peculiar al confundir la canción de Miguel Bosé con un clásico musical de la selva.
Moisés ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de La Pista en Pasapalabra. Convencido de reconocer la melodía, se ha lanzado a cantar Wimoweh, también conocida como The lion sleeps tonight, con un falsete que ha dejado asombrado a Roberto Leal.
Sin embargo, la canción buscada era Los chicos no lloran, de Miguel Bosé. Tras varias pistas y un intento fallido, David ha conseguido acertar el título. El riojano, entre risas, ha reconocido que su interpretación sonaba mucho mejor en su cabeza.