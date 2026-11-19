Moisés ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de La Pista en Pasapalabra. Convencido de reconocer la melodía, se ha lanzado a cantar Wimoweh, también conocida como The lion sleeps tonight, con un falsete que ha dejado asombrado a Roberto Leal.

Sin embargo, la canción buscada era Los chicos no lloran, de Miguel Bosé. Tras varias pistas y un intento fallido, David ha conseguido acertar el título. El riojano, entre risas, ha reconocido que su interpretación sonaba mucho mejor en su cabeza.