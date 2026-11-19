La estrategia ha sido clave en el AlaZ de Pasapalabra. David ha conseguido la victoria frente a Moisés pese a terminar ambos con 21 aciertos, gracias a que el riojano ha cometido más errores.

El primer tropiezo de Moisés ha llegado en la I, al confundir irritación con inflamación. Aunque después ha encadenado nueve respuestas correctas, no ha logrado evitar la derrota en su programa número 50. David ha preferido no arriesgar y guardar silencio, asegurándose así una victoria muy calculada.