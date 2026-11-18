Alya ha conseguido que el cumpleaños de Cihan sea inolvidable En tierra lejana. Después de organizarle una fiesta sorpresa, le ha preparado un último regalo escondido en el cajón de su mesita de noche.

Se trata de una pulsera con tres símbolos especiales: el sol de Mardin, una pareja de garzas y el infinito. Cada uno representa un deseo para su relación. Cihan, profundamente emocionado, ha agradecido el detalle y ha confesado que seguirá amándola el resto de sus días, pase lo que pase.