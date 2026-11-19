La suerte ha sonreído a Antonio en La ruleta de la suerte después de que Isa cometiera un error en el panel de Falsa definición. Su rival había descubierto buena parte de la pantalla gracias al gajo Todas las vocales, pero una consonante inexistente le ha hecho perder el turno.

Antonio ha aprovechado la oportunidad para acumular premios, conseguir el gajo de la Doble letra y caer en los 1.000 euros. Finalmente, ha resuelto correctamente el panel y se ha llevado 3.275 euros ante la sorpresa de Jorge Fernández.