Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE
Antonio aprovecha el fallo de Isa y gana 3.275 euros en La ruleta de la suerte con una tirada inesperada
El concursante ha protagonizado uno de los grandes momentos del programa al caer en la casilla de los 1.000 euros y resolver un panel espectacular.
La suerte ha sonreído a Antonio en La ruleta de la suerte después de que Isa cometiera un error en el panel de Falsa definición. Su rival había descubierto buena parte de la pantalla gracias al gajo Todas las vocales, pero una consonante inexistente le ha hecho perder el turno.
Antonio ha aprovechado la oportunidad para acumular premios, conseguir el gajo de la Doble letra y caer en los 1.000 euros. Finalmente, ha resuelto correctamente el panel y se ha llevado 3.275 euros ante la sorpresa de Jorge Fernández.