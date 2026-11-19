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PASAPALABRA
Javier de Miguel canta la respuesta sin darse cuenta en La Pista y Elia Galera aprovecha su despiste
Los invitados de Pasapalabra han protagonizado un divertido duelo con una canción de Eurovisión de 1968 que Javier ha tarareado varias veces sin reconocer su título.
La Pista ha vivido un momento surrealista con Javier de Miguel y Elia Galera. Los invitados debían adivinar una canción de 1968, pero sus primeras apuestas por Bonnie Tyler y The Mamas and The Papas han sido incorrectas.
Roberto Leal ha ofrecido nuevas pistas hasta que Javier ha comenzado a tararear La, la, la sin darse cuenta de que estaba pronunciando el título. Finalmente, Elia ha acertado la canción y el presentador ha desvelado el curioso despiste de su compañero, provocando las risas en el plató de Pasapalabra.