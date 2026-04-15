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UNA NUEVA VIDA

Los Korhan ven su vida sacudida tras desvelarse el misterio de la muerte de los padres de Abidin

Una nueva vida revela un secreto clave que conecta el pasado de Abidin con la familia Korhan y desata el miedo por las consecuencias de lo ocurrido.

La verdad sobre el asesinato de los padres de Abidin que aterroriza a los Korhan

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La serie Una nueva vida destapa un misterio central con la verdad sobre el asesinato de los padres de Abidin. Este descubrimiento cambia la percepción sobre varios personajes.

El impacto alcanza de lleno a la familia Korhan, que se ve afectada por las implicaciones del pasado. La revelación introduce un clima de tensión y temor en la trama.

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La verdad sobre el asesinato de los padres de Abidin que aterroriza a los Korhan

Los Korhan ven su vida sacudida tras desvelarse el misterio de la muerte de los padres de Abidin

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UNA NUEVA VIDA

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Una nueva vida

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“La ira te ha cegado”: el amargo enfrentamiento entre Suna y Abidin por su sed de venganza
Una nueva vida

La venganza desata un duro choque entre Suna y Abidin en Una nueva vida

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Mari Carmen
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“¡Me debes toda mi vida!”: Abidin estalla contra Halis y el patriarca responde con un bofetón

Halis responde con una bofetada al estallido de Abidin en un tenso enfrentamiento familiar

Óscar Freire

La reacción de Óscar tras el hallazgo del escondite que sacude el caso Esther López

David, acelerado: malogra un Rosco frenético por una última respuesta demasiado arriesgada

David paga su exceso de riesgo y se queda sin premio tras un Rosco vertiginoso

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