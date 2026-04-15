UNA NUEVA VIDA
Los Korhan ven su vida sacudida tras desvelarse el misterio de la muerte de los padres de Abidin
Una nueva vida revela un secreto clave que conecta el pasado de Abidin con la familia Korhan y desata el miedo por las consecuencias de lo ocurrido.
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La serie Una nueva vida destapa un misterio central con la verdad sobre el asesinato de los padres de Abidin. Este descubrimiento cambia la percepción sobre varios personajes.
El impacto alcanza de lleno a la familia Korhan, que se ve afectada por las implicaciones del pasado. La revelación introduce un clima de tensión y temor en la trama.
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