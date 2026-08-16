Miguel y Claudia se besan por primera vez: el esperado momento que puede cambiar su historia de amor

Miguel y Claudia protagonizan el acercamiento que parecía inevitable después de todo lo vivido entre ellos. Los sentimientos terminan imponiéndose y ambos se besan por primera vez, dando un importante paso en una relación marcada por las dudas.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, el beso abre la puerta a una nueva etapa para Miguel y Claudia. Sin embargo, queda una pregunta por resolver: ¿será real esta vez o será de nuevo un sueño?

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