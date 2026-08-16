Fina, dividida entre Marta y Bianca: Alba Brunet anticipa el gran dilema que pondrá a prueba sus sentimientos

Fina se encuentra ante un importante dilema sentimental con Bianca y Marta en el centro de sus pensamientos. Alba Brunet ha analizado esta situación y las emociones de su personaje ante un conflicto que amenaza con poner a prueba todo lo que creía tener claro.

En Sueños de libertad, la llegada de Bianca ha provocado un giro en la historia de Marta. La actriz profundiza en cómo afronta este nuevo escenario y en las dudas que surgen mientras intenta comprender qué siente realmente.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas