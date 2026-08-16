Miguel y Claudia dan el paso definitivo y vuelven a apostar por su historia de amor: “¿Entonces somos novios?”

Miguel y Claudia vuelven a acercarse después de los obstáculos que han marcado su relación. Ambos deciden dejar atrás las dudas y apostar de nuevo por sus sentimientos, abriendo una etapa diferente en una historia que parecía haberse complicado.

En Sueños de libertad, la conversación entre ambos desemboca en una pregunta que confirma el cambio: “¿Entonces somos novios?”. Miguel y Claudia se dan así otra oportunidad en el amor y afrontan juntos el futuro de su relación.

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