Cihan Deniz sufre una terrible caída: el accidente que desata el pánico

Cihan Deniz descubre la habitación destinada al bebé que espera Mine, una revelación que precede a uno de los momentos más dramáticos de la historia. Poco después, el pequeño sufre una terrible caída que hace saltar todas las alarmas.

Desde En tierra lejana, el accidente de Cihan Deniz desata el miedo entre quienes le rodean y añade aún más tensión a la complicada situación familiar. El inesperado suceso llega precisamente después de que el niño descubra los preparativos relacionados con el embarazo de Mine.

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