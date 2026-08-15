Los Korhan afrontan su batalla definitiva: sus enemigos amenazan con destruir a la familia antes del final

Los Korhan entran en la recta final rodeados de peligros y con varios frentes todavía abiertos. La familia deberá enfrentarse a sus enemigos y encontrar la manera de protegerse antes de que sus planes terminen provocando consecuencias irreversibles.

Con el final de Una nueva vida cada vez más cerca, la gran incógnita pasa por saber si los Korhan conseguirán deshacerse definitivamente de quienes amenazan su futuro. Los próximos acontecimientos serán decisivos para conocer el destino de la poderosa familia.

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