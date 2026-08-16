Conchi muere a los 45 años tras acudir al hospital: su familia denuncia que no había anestesista

Conchi falleció con 45 años después de acudir al hospital, un desenlace por el que su familia reclama explicaciones. Sus allegados denuncian la falta de un anestesista y cuestionan los medios disponibles para atenderla en aquel momento.

El caso ha sido abordado en Y ahora Sonsoles, donde la familia ha señalado que “no hubo un servicio mínimo”. Ahora buscan respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Conchi y ponen el foco en la asistencia sanitaria que recibió.

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