Karlos Arguiñano recupera los ahorcaditos, un dulce tradicional de La Rioja perfecto para sorprender en casa

La gastronomía riojana protagoniza una de las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano. El chef ha elegido los ahorcaditos, un postre clásico que forma parte de la tradición repostera de esta comunidad.

Con esta elaboración, Arguiñano invita en su Cocina abierta a descubrir un dulce regional y a recuperar las recetas de siempre. Una propuesta para quienes disfrutan preparando postres caseros y quieren conocer uno de los sabores característicos de La Rioja.