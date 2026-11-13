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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano recupera los ahorcaditos, un dulce tradicional de La Rioja perfecto para sorprender en casa
El cocinero prepara en Cocina abierta de Karlos Arguiñano una receta de repostería típica de La Rioja con la que rinde homenaje a los sabores más tradicionales.
La gastronomía riojana protagoniza una de las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano. El chef ha elegido los ahorcaditos, un postre clásico que forma parte de la tradición repostera de esta comunidad.
Con esta elaboración, Arguiñano invita en su Cocina abierta a descubrir un dulce regional y a recuperar las recetas de siempre. Una propuesta para quienes disfrutan preparando postres caseros y quieren conocer uno de los sabores característicos de La Rioja.