La confesión más personal de Eduard Fernández en El Hormiguero: así ha educado a su hija Greta

La visita de Eduard Fernández a El Hormiguero ha dejado una conversación muy personal. Durante la presentación de su película El mal padre, el intérprete ha reconocido que siempre le ha costado poner límites a Greta y que apenas la ha reñido.

Lejos de mostrarse como un padre estricto, el actor ha explicado que prefiere estar cerca de su hija y apoyarla para que crezca siendo ella misma. También ha confesado que sufre cuando se enfada con ella y ha compartido un curioso consejo sobre las mentiras: "Cuando mientas, sólo una, si no se ve el truco".