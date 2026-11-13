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Eduard Fernández reconoce a Pablo Motos su peor defecto como padre: "Me cuesta mucho decir que 'no' a mi hija"

EL HORMIGUERO

La confesión más personal de Eduard Fernández en El Hormiguero: así ha educado a su hija Greta

El actor ha hablado con Pablo Motos sobre su faceta como padre y ha revelado cómo afronta la educación de su hija, los límites y los enfados familiares.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La visita de Eduard Fernández a El Hormiguero ha dejado una conversación muy personal. Durante la presentación de su película El mal padre, el intérprete ha reconocido que siempre le ha costado poner límites a Greta y que apenas la ha reñido.

Lejos de mostrarse como un padre estricto, el actor ha explicado que prefiere estar cerca de su hija y apoyarla para que crezca siendo ella misma. También ha confesado que sufre cuando se enfada con ella y ha compartido un curioso consejo sobre las mentiras: "Cuando mientas, sólo una, si no se ve el truco".

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