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SUEÑOS DE LIBERTAD
Las dudas de Valentina antes de su boda con Andrés y un nuevo chantaje a Gabriel sacuden Sueños de libertad
El capítulo 688 de Sueños de libertad deja a Valentina preocupada por su pasado sentimental, mientras Gabriel vuelve a enfrentarse a las amenazas de Félix Cifuentes.
La charla prematrimonial de don Agustín sobre la fidelidad ha removido los recuerdos de Valentina, que no ha podido ocultar su desánimo. Andrés ha percibido su preocupación y ha intentado animarla.
Mientras tanto, Félix Cifuentes ha vuelto a chantajear a Gabriel tras conocer la oferta de Damián. Además, Miguel ha descubierto que Eduardo tiene un hijo y un crítico de arte ha cuestionado las fotografías de Fina durante la exposición de Bianca, dejando a Claudia y Valentina ante una difícil decisión en Sueños de libertad.