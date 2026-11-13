Boran, dolido al descubrir que su hijo también considera a Cihan su padre En tierra lejana

Tras el impacto de descubrir que Boran sigue vivo, Cihan Deniz ha vuelto a encontrarse con él mucho más tranquilo. Su padre le ha pedido perdón por asustarlo y le ha confesado cuánto lo ha echado de menos.

Sin embargo, el niño le ha explicado que Cihan consiguió aliviar el dolor que sentía por su ausencia al convertirse también en su padre. Aunque Cihan acepta que el pequeño llame papá a los dos, Boran tiene dificultades para asumir que ahora comparte ese vínculo con él En tierra lejana.