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Y AHORA SONSOLES
El dolor de Manolo Sarriá al recordar a Juan Rosa: "No se fue el 50% del Dúo Sacapuntas, se fue el 100%"
El humorista ha recordado en Y ahora Sonsoles la pérdida de Juan Rosa, conocido como El Pulga, y el duro impacto que supuso su fallecimiento en su vida.
La muerte de Juan Rosa, integrante del mítico Dúo Sacapuntas, marcó profundamente a Manolo Sarriá. Durante su visita a Y ahora Sonsoles, el humorista ha recordado a quien fue su compañero sobre los escenarios y con quien compartió tantos momentos de su trayectoria profesional.
Con emoción, Sarriá ha confesado lo difícil que fue afrontar aquella pérdida, que ha comparado con un tremendo martillazo en la cabeza. Un recuerdo doloroso que demuestra la importancia que tuvo El Pulga en su vida.