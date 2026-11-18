La igualdad entre David y Moisés ha llegado a su fin en Pasapalabra. Después de cuatro programas consecutivos en tablas, el alfareño ha logrado imponerse con 23 aciertos en un duelo que ha mantenido la emoción hasta los últimos instantes.

Ambos concursantes habían completado su primera ronda con 20 respuestas correctas y han llegado a empatar a 21. Sin embargo, Moisés ha sorprendido con dos nuevos aciertos que David no ha conseguido igualar. Con la victoria asegurada, el riojano ha podido intentar llevarse el bote de 1.288.000 euros.