Carlos ha vivido una auténtica montaña rusa en La ruleta de la suerte. Tras heredar el turno de Lucía, ha perdido su dinero al caer en el Se lo doy, beneficiando a Carolina.

Aunque después ha alcanzado la casilla del Bote, todavía desconocía la solución del panel. Dos vocales han sido claves para descubrirla y volver a tirar con seguridad. Esta vez, la suerte le ha sonreído: ha conseguido 1.475 euros del Bote, completando un panel de 1.525 euros. Una jugada espectacular que le ha permitido clasificarse para la Gran Final.