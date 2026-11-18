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PASAPALABRA
David deja boquiabiertas a Natalia Sánchez y Elia Galera en Pasapalabra con su sorprendente técnica
El concursante ha vuelto a demostrar su habilidad en ¿Dónde Están?, provocando las bromas de Elia Galera y la admiración de Natalia Sánchez al verlo jugar en directo.
La destreza de David en Pasapalabra sigue sorprendiendo a los invitados. Esta vez, el concursante ha elegido un panel relacionado con rutas por la montaña y, aunque no ha conseguido el pleno a la primera, lo ha completado sin titubear en su segundo intento.
Sus característicos movimientos de manos han llamado la atención de Elia Galera, que ha bromeado haciendo referencia a la serie La Mesías. Por su parte, Natalia Sánchez, que ya había visto al concursante por televisión, se ha quedado impresionada al presenciar su técnica a pocos metros.