Un espectacular turno de Javier cambia por completo AlaZ y fuerza a David a rozar la perfección

David comienza AlaZ con ventaja y protagoniza un mejor arranque, llegando a situarse con un parcial de 11-0 tras los primeros turnos. Sin embargo, Javier cambia el rumbo de la prueba con una reacción que empieza con siete aciertos seguidos y culmina con un turno de 16 respuestas correctas.

Gracias a esa exhibición, el madrileño pasa de un 16-7 en contra a colocarse con 23 aciertos, dejando abierta la posibilidad de optar al bote de 730.000 euros. El giro obliga a David a afrontar el desenlace sin apenas margen de error para mantenerse en la pelea en Pasapalabra.

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