Laura Pausini emociona al equipo de Luis Fonsi con un mensaje de apoyo en esta fase decisiva de La Voz Kids

El ambiente en el equipo de Luis Fonsi dio paso a un momento muy especial cuando el coach sorprendió a sus talents con un vídeo de Laura Pausini. La artista quiso animar a los pequeños antes de afrontar las siguientes fases del concurso.

Además de agradecer a Evolett y Enzo que interpretaran canciones de su repertorio, la cantante felicitó a todos los integrantes del equipo por haber superado cada etapa de La Voz Kids hasta llegar a este momento.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas