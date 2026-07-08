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LA VOZ KIDS
Laura Pausini emociona al equipo de Luis Fonsi con un mensaje de apoyo en esta fase decisiva de La Voz Kids
Los talents del Team Fonsi reciben una inesperada sorpresa en pleno backstage de La Voz Kids, donde Laura Pausini les dedica unas palabras de ánimo y reconocimiento por su recorrido.
El ambiente en el equipo de Luis Fonsi dio paso a un momento muy especial cuando el coach sorprendió a sus talents con un vídeo de Laura Pausini. La artista quiso animar a los pequeños antes de afrontar las siguientes fases del concurso.
Además de agradecer a Evolett y Enzo que interpretaran canciones de su repertorio, la cantante felicitó a todos los integrantes del equipo por haber superado cada etapa de La Voz Kids hasta llegar a este momento.
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