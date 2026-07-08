George Clooney rompe la racha de David en el ¿Dónde Están? con un inesperado tropiezo

Las películas protagonizadas por George Clooney ponen a prueba a David en el ¿Dónde Están?, donde un error cuando apenas restaban tres respuestas hace peligrar el pleno que acostumbra a firmar en esta prueba de Pasapalabra.

Tras unos instantes de duda, el concursante corrige el fallo y completa el panel para mantenerse por delante de AlaZ en el marcador. Antes de comenzar, Canco Rodríguez también protagoniza un momento de humor al bromear sobre su supuesto papel como doble de desnudos del actor.

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