David resuelve La Pista en segundos con una inesperada clave

La Pista viaja hasta 2009 para enfrentar a Javier y David con una nueva canción. Tras el fallo del primer concursante, el turno pasa al barcelonés, que identifica rápidamente tanto al artista como el tema con una pista muy particular en Pasapalabra.

David recuerda únicamente la secuencia "Uno, dos, tres, cuatro", en inglés y en español, pero esa respuesta basta para acertar la canción de Pitbull a la primera y conseguir los cinco segundos de ventaja en una de las pruebas más destacadas del programa.

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