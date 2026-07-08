Javier emociona a Karina en Pasapalabra con una inesperada interpretación de Il mondo

Karina pide a Javier que cante Il mondo, la canción de Jimmy Fontana que le habría gustado escuchar durante la prueba musical. Aunque al principio reconoce que no es el mejor momento para hacerlo, el concursante acepta el reto en Pasapalabra.

Javier interpreta el tema en su versión original en italiano y conquista al público con una actuación improvisada que desata la mayor ovación del programa. El emotivo momento llega después de que Karina alabara su voz y animara al concursante a cantar.

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