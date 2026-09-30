Las berenjenas rellenas de Karlos Arguiñano para triunfar: pollo, velouté y queso gratinado

Primero, el cocinero hornea las berenjenas y prepara un relleno con pollo, cebolleta, ajo, tomate, pimentón y la propia pulpa de la verdura. La combinación se cocina unos minutos antes de rellenarlas.

Para completar el plato, Arguiñano elabora en su Cocina abierta, una velouté con harina y caldo de pollo. Después cubre las berenjenas con la salsa, añade mozzarella y las gratina hasta que el queso se funda y coja color.