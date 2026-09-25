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Y AHORA SONSOLES
Caos en una boda en Ourense: una deuda de 40.000 euros, una pelea entre familias y una infidelidad
Lo que debía ser una celebración en Gomesende acabó de forma insólita después de que la novia reclamara al novio los 40.000 euros que le había prometido.
El conflicto comenzó cuando la recién casada exigió a su marido el dinero que, según su versión, habían acordado antes del enlace. Al no recibirlo, su familia intervino y los invitados terminaron lanzándose vasos, hasta el punto de que tuvo que acudir la Policía.
La historia dio otro giro cuando la novia confesó haberse acostado con uno de los trabajadores del convite en el baño. Su marido los descubrió y la boda terminó con ella queriendo iniciar los trámites del divorcio, según narran en Y ahora Sonsoles.