La expareja de Toñito destapa sus supuestas intenciones antes de casarse: "Me pidió matrimonio a los dos meses"

Toñito habría intentado casarse en otras tres ocasiones antes del enlace que terminó en batalla campal. Una de sus exparejas asegura que se conocieron a través de una aplicación y que solo dos meses después él le pidió matrimonio.

Según su testimonio en Y ahora Sonsoles, detrás de sus planes para casarse había intereses relacionados con los regalos de los invitados. La mujer también afirma que Toñito tenía numerosas deudas y relata algunas de las mentiras que, asegura, descubrió durante su relación.