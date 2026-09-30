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Y AHORA SONSOLES
La expareja de Toñito destapa sus supuestas intenciones antes de casarse: "Me pidió matrimonio a los dos meses"
Una antigua pareja del novio de la polémica boda de Ourense habla en Y ahora Sonsoles y revela cómo fue su relación y sus planes de matrimonio.
Toñito habría intentado casarse en otras tres ocasiones antes del enlace que terminó en batalla campal. Una de sus exparejas asegura que se conocieron a través de una aplicación y que solo dos meses después él le pidió matrimonio.
Según su testimonio en Y ahora Sonsoles, detrás de sus planes para casarse había intereses relacionados con los regalos de los invitados. La mujer también afirma que Toñito tenía numerosas deudas y relata algunas de las mentiras que, asegura, descubrió durante su relación.