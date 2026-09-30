Alya sorprende a Sadakat con una propuesta que puede salvarla: esta es su condición en En tierra lejana

Después de reprocharle el daño causado a sus hijos, Alya ha revelado el verdadero motivo de su visita al calabozo. Como doctora, está dispuesta a reconocer que se equivocó en su diagnóstico y cambiar su declaración.

A cambio, ha exigido que Cihan Deniz no vea a Boran mientras permanezca inconsciente y que Sadakat no actúe a sus espaldas. La matriarca ha aceptado el acuerdo sin saber que Cihan estaba escuchando la conversación y ha sido testigo de su inesperado pacto.