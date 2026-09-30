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EN TIERRA LEJANA
Alya sorprende a Sadakat con una propuesta que puede salvarla: esta es su condición en En tierra lejana
La doctora está dispuesta a modificar su declaración para ayudar a Sadakat, pero le exige una importante promesa relacionada con Deniz y Boran.
Después de reprocharle el daño causado a sus hijos, Alya ha revelado el verdadero motivo de su visita al calabozo. Como doctora, está dispuesta a reconocer que se equivocó en su diagnóstico y cambiar su declaración.
A cambio, ha exigido que Cihan Deniz no vea a Boran mientras permanezca inconsciente y que Sadakat no actúe a sus espaldas. La matriarca ha aceptado el acuerdo sin saber que Cihan estaba escuchando la conversación y ha sido testigo de su inesperado pacto.