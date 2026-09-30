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Y AHORA SONSOLES
Feliciano López lleva a Alba Carrillo ante la Justicia tras diez años de declaraciones sobre su relación
El tenista ha demandado a su exmujer por intromisión al derecho al honor y a la intimidad después de años de declaraciones públicas sobre su matrimonio.
La demanda fue interpuesta este verano y ya ha sido admitida a trámite, según ha explicado Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles. Feliciano llevaba tiempo valorando emprender acciones legales contra Alba.
La pareja se casó en 2015 y pocos meses después llegó la petición de divorcio. Desde entonces, Carrillo ha hablado públicamente sobre su relación y ha utilizado diferentes calificativos para referirse al tenista, declaraciones que están detrás de la demanda.