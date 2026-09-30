Feliciano López lleva a Alba Carrillo ante la Justicia tras diez años de declaraciones sobre su relación

La demanda fue interpuesta este verano y ya ha sido admitida a trámite, según ha explicado Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles. Feliciano llevaba tiempo valorando emprender acciones legales contra Alba.

La pareja se casó en 2015 y pocos meses después llegó la petición de divorcio. Desde entonces, Carrillo ha hablado públicamente sobre su relación y ha utilizado diferentes calificativos para referirse al tenista, declaraciones que están detrás de la demanda.