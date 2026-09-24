El arroz de otoño de Karlos Arguiñano con cuatro carnes: una receta para recordar

Con la llegada de la nueva estación, Karlos Arguiñano propone en su Cocina abierta un arroz redondo elaborado con carnes variadas, chorizo, jamón serrano y panceta. Al plato también incorpora setas de cardo, pimientos, tomate y azafrán.

Tras preparar el sofrito, el cocinero rehoga el arroz, añade vino, caldo y las carnes antes de terminar la cocción en el horno. Como toque final, recomienda dejarlo reposar cinco minutos antes de servirlo.