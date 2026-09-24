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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El arroz de otoño de Karlos Arguiñano con cuatro carnes: una receta para recordar
El cocinero da la bienvenida al otoño con una completa receta de arroz que combina diferentes carnes, embutidos, setas y verduras para conseguir un resultado lleno de sabor.
Con la llegada de la nueva estación, Karlos Arguiñano propone en su Cocina abierta un arroz redondo elaborado con carnes variadas, chorizo, jamón serrano y panceta. Al plato también incorpora setas de cardo, pimientos, tomate y azafrán.
Tras preparar el sofrito, el cocinero rehoga el arroz, añade vino, caldo y las carnes antes de terminar la cocción en el horno. Como toque final, recomienda dejarlo reposar cinco minutos antes de servirlo.