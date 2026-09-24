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Celebra la entrada del otoño con este arroz de Karlos Arguiñano

Celebra la entrada del otoño con este arroz de Karlos Arguiñano: “Un plato lleno de colores y sabores”

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El arroz de otoño de Karlos Arguiñano con cuatro carnes: una receta para recordar

El cocinero da la bienvenida al otoño con una completa receta de arroz que combina diferentes carnes, embutidos, setas y verduras para conseguir un resultado lleno de sabor.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Con la llegada de la nueva estación, Karlos Arguiñano propone en su Cocina abierta un arroz redondo elaborado con carnes variadas, chorizo, jamón serrano y panceta. Al plato también incorpora setas de cardo, pimientos, tomate y azafrán.

Tras preparar el sofrito, el cocinero rehoga el arroz, añade vino, caldo y las carnes antes de terminar la cocción en el horno. Como toque final, recomienda dejarlo reposar cinco minutos antes de servirlo.

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